Спутникостроители Красноярского края получили золото «Архимеда»

АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва» на 21-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» представило свои новейшие высокотехнологичные разработки. В результате сибиряки были награждены Золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности за инновационную деятельность. Также медали высшей пробы получили два изобретения — «Способ организации помехоустойчивой связи» и «Силовая конструкция платформы космического аппарата». Серебряной медалью отмечена разработка «Устройство охлаждения многослойной керамической платы». Изобретение «Солнечно-ветровая энергетическая установка» награждено серебряной медалью салона и золотой медалью Ассоциации изобретателей Португалии — сообщает сайт предприятия.

Московский международный салон изобретений «Архимед» — одна из главных площадок для демонстрации новых изобретений и инновационных технологий. Ежегодно его участниками становятся около 300 организаций из России и других стран.