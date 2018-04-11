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Политики заманивали электорат яйцами и партийными куличами
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Политики заманивали электорат яйцами и партийными куличами 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Во время пасхальных праздников три политические партии и 20 депутатов-мажоритарщиков организовали массовую раздачу пасхальных корзинок и куличей с информационной кампанией о своей „благотворительности“, — написал на своей странице в Facebook руководитель КИУ Алексей Кошель.
Он сообщил, что партия „Батькивщина“, лидером которой является кандидат в президенты Юлия Тимошенко, и партия „Радикальная партия Олега Ляшко“ организовали передачу 5 тысяч куличей с партийной символикой для отправления военнослужащим в зону конфликта на Донбассе.
Среди депутатов отличились народный депутат от БПП Олег Надава, который раздал 10 тысяч куличей в прифронтовом городе Славянске. Депутат от „Оппозиционного блока“ Дмитрий Добкин обеспечил поквартирную раздачу пасхальных куличей в Первомайске Харьковской области.
Формально, как написал чиновник, партии и депутаты не нарушили существующего законодательства и привлечь их ответственности нет возможности.
»Однако, по сути, такая деятельность — технология подкупа, разновидность предвыборной раздачи гречки. А христианские и церковные символы — лишь антураж для дешевого политического пиара», — подытожил Кошель.
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