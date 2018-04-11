Федерация бокса России наградила журналиста ТАСС за освещение международного форума в Сочи

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Федерация бокса России наградила специального корреспондента информационного агентства ТАСС Игоря Лазорина за освещение первого Международного боксерского форума, который состоялся в феврале в Сочи. Соответствующая церемония прошла в среду в Москве, журналист был награжден памятным дипломом.

"Благодаря вашему вкладу нам удалось создать по-настоящему уникальное событие, которое даст новый импульс развитию нашего вида спорта во всем мире", — говорится в тексте диплома.

Форум прошел с 1 по 4 февраля в Сочи. В рамках мероприятия состоялся полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом, в котором россиянин победил техническим нокаутом в 12-м раунде.