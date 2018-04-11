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Гончаренко: ЦСКА нужно выйти на игру с «Арсеналом» с верой в успех
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Гончаренко: ЦСКА нужно выйти на игру с «Арсеналом» с верой в успех 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
«Если играть без веры, то ничего не получится. Нам нужно выйти на поле с верой, что можно ситуацию изменить. Тактические составляющие или в целом план на игру, конечно, попробуем изменить. Но это не гарантирует, что игра станет лучше или хуже. У меня есть определенный план, но надо пообщаться с врачами, с игроками. Мы еще не до конца восстановлены к завтрашней игре. Окончательные решения будем принимать позже», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Ответная встреча ЦСКА с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы пройдёт в четверг, 12 апреля, в Москве. Первый матч команд в Лондоне завершился победой англичан со счётом 4:1.
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