Гончаренко: ЦСКА нужно выйти на игру с «Арсеналом» с верой в успех

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». «Если играть без веры, то ничего не получится. Нам нужно выйти на поле с верой, что можно ситуацию изменить. Тактические составляющие или в целом план на игру, конечно, попробуем изменить. Но это не гарантирует, что игра станет лучше или хуже. У меня есть определенный план, но надо пообщаться с врачами, с игроками. Мы еще не до конца восстановлены к завтрашней игре. Окончательные решения будем принимать позже», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков Ответная встреча ЦСКА с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы пройдёт в четверг, 12 апреля, в Москве. Первый матч команд в Лондоне завершился победой англичан со счётом 4:1.