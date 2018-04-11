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Алексей Березуцкий: футболисты ЦСКА надеются на чудо в игре Лиги Европы с «Арсеналом»
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Алексей Березуцкий: футболисты ЦСКА надеются на чудо в игре Лиги Европы с «Арсеналом» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА надеется на чудо в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Об этом на пресс-конференции рассказал защитник армейцев Алексей Березуцкий.
Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве, начало встречи в 22:05 мск. В первом матче «Арсенал» выиграл со счетом 4:1. В ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов итальянская «Рома» выиграла у испанской «Барселоны» со счетом 3:0, уступив в первой игре 1:4.
"Рома" вчера сотворила чудо. У нас не много шансов повторить это, но чудеса в футболе случаются", — сказал Березуцкий.
ЦСКА готов к предстоящей игре в условиях непростого календаря, сказал Березуцкий. «Готовы физически нормально, хотя у нас небольшая обойма игроков. Правда, в ЦСКА так было всегда», — отметил он.
"Арсенал" прекрасно атакует, если мы допускаем ошибки, то это они заставляют нас это делать. Что мы должны изменить? Надеюсь, вечером тренер нам расскажет", — добавил он.
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