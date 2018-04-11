«Газпром-медиа» провел первый хакатон по анализу данных в медиа. Что из этого вышло?

В Москве 7−8 апреля состоялся первый хакатон холдинга «Газпром-медиа» Hack the Media по обработке и анализу больших данных в медиа. В мероприятии приняли участие 25 команд из семи городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Уфу и Дмитров, а также представители города Иннополис (Республика Татарстан).

Целью 48-часового хакатона стал поиск новых идей и решений в сфере цифровых медиа для сегмента развлекательного телевидения «Газпром-медиа» (ГПМ РТВ). Для выполнения задания командам были предоставлены обезличенные данные о просмотре видеоконтента ГПМ РТВ на Rutube, данные о просмотре эфира каналов на разных OTT-платформах и Big TV рейтинга Mediascope по просмотру видеоконтента в Интернете.

Задание заключалось в том, чтобы разработать алгоритмы решений, которые позволяют монетизировать накопленные большие данные. Работа велась по пяти направлениям: новые рекламные технологии, управление интегрированными кампаниями, аудиторные измерения и медиатренды, аналитика потокового видео, а также рекомендательные сервисы для просмотра контента.

Фото: пресс-служба «Газпром-медиа» Фото: пресс-служба «Газпром-медиа»

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Решения

Платформа по подсчету просмотров видео

Первое место заняла команда OilStone, которая предложила платформу для автоматического определения количества просмотров видео для различных аудиторий на основе видеопотока. Разработчики получили денежный приз в размере 250 тыс. рублей.

Система рекомендаций для видео

Второе место получила команда «AI Психоаналитики». Участники представили систему рекомендаций для развлекательного видеоконтента. В основе разработки — анализ поведенческих факторов пользователей на основе ранее просмотренного контента и восстановленного на базе вторичных данных психологического профиля из социальных сетей. Команда получила 150 тыс. рублей.

Сервис поиска видео

Третье место заняла команда Mr. Bot, которая представила сервис для мгновенного поиска видео с конкретными сценами среди большого объема видеофайлов. Поиск строится на основе предварительного анализа видео и обработки запросов пользователей. Денежный приз за третье место составил 100 тыс. рублей.

ИИ-система нарезки видео

Специальным призом в размере 100 тыс. рублей жюри хакатона отметило команду Eora. Разработчики представили систему нарезки видео на основе искусственного интеллекта, которая позволяет разделять контент на отдельные блоки, а также автоматически генерировать к нему названия.

«Мы довольны результатами хакатона и будем развивать эту практику и расширять тематику предлагаемых задач. Отрадно видеть, что талантливые команды есть во многих российских городах. Свежие идеи и оригинальные решения, предложенные участниками, помогут создать персонализированные предложения для пользователей, улучшить рекомендательные функции, а также монетизировать накопленную информацию. С победителями конкурса мы продолжим сотрудничество», — прокомментировал генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко

Работу команд оценивали представители развлекательного телевидения «Газпром-медиа»: первый заместитель генерального директора Владимир Чопов, директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев , директор инвестиционно-аналитического департамента Галина Дегтярева и директор департамента интернет-проектов Сергей Иванов . Жюри оценивало работы команд по трем критериям: оригинальность идеи, реалистичность интеграции и актуальность решений. Призовой фонд составил 600 тыс. рублей.

«Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» управляет телеканалами ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, 2×2, «Супер» и студиями производства Comedy Club Production и Good Story Media.