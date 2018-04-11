Экс-звезда Top Gear и ведущий The Grand Tour Джереми Кларксон — о Формуле-1

11 апреля Джереми Кларксону исполняется 58 лет. Мы собрали самые интересные высказывания одиозного ведущего об автоспорте.

Джереми Кларксон — один из самых известных телеведущих и шоуменов Великобритании. Сегодня экс-лидеру программы Top Gear, а теперь — соведущему The Grand Tour исполняется 58 лет. В честь дня рождения одного из самых известных и острых на язык автоэкспертов мы собрали его необычные высказывания о Формуле-1 и автоспорте.

«Гонщики слишком богаты»

«Это Гран-при Франции 1979 года — Рене Арну на жёлтом „Рено“ сражается с Жилем Вильнёвом. Сейчас в Формуле-1 таких обгонов нет, потому что гонщики слишком богаты и больше переживают за свои причёски». Из эфира Top Gear 2007 года. «Если бы я был Дженсоном Баттоном, я бы ездил быстрее». 8 сентября 2012 года, «Твиттер» (в этот день прошла квалификация Гран-при Италии, Дженсон Баттон показал второе время, уступив одну десятую своему напарнику Льюису Хэмилтону ).

«Гонщики. Для вас извилистые уличные трассы, на которых трудно обгонять, может, и вызов. Но для нас это дерьмо». 23 сентября 2012 года, «Твиттер». «Зачем гонщикам Формулы-1 свободные заезды? Они должны уметь ездить прям так». 25 мая 2013 года, «Твиттер».

«Спорно, я знаю, но считаю, что Риккардо — лучший пилот в Формуле-1». 3 ноября 2014 года, «Твиттер». «Мой дорогой друг. „Мерседес“ на прямых на 11 километров в час быстрее. Даже ты выиграл бы с таким преимуществом». 3 ноября 2014 года, переписка в «Твиттере».

«Я могу ездить в дождь. Вы можете ездить в дождь. А гонщики Формулы-1 по какой-то причине не могут. ЭТО НЕ ТЕННИС». 13 ноября 2016 года, «Твиттер». «Наверное, хорошо, что Берни ушёл, и теперь это будет шоу, а не инструмент для того, чтобы сделать очень богатых людей ещё немного богаче. Американцы знают толк в шоу. Посмотрите NASCAR — они собирают 250-тысячные трибуны, ни один другой спорт так не может. Кто-то должен сказать богатым старикам, управляющим Формулой-1, что гонки существуют для фанатов. И единственное, что вернёт фанатов к телевизором и спонсорские деньги, — азарт борьбы. Думаю, американцы понимают это, надеюсь и молюсь, что они смогут его вернуть». 10 февраля 2017 года, интервью для Drivetribe.

«У меня есть идея»

«На фестивале «Гудвуд» мне посчастливилось посмотреть удивительную гонку между бывшими профессиональными пилотами на одинаковых «Остин» A35. Для тех, кто слишком молод, чтобы помнить «Остин», я поясню: эта ужасная компания, нанимая бесполезных рабочих, плохо строила плохо нарисованные и плохо спроектированные машины. Но в этих пяти кругах было больше зрелища, чем в пяти последних сезонах Формулы-1. И я подумал, а что если заставить всё это скопище моделей сесть в эти стрёмные машинки и выпустить на трассу перед гонкой Ф-1? Шоу получилось бы отличное.

Но что насчёт Формулы-1? Под конец очередной тоскливой процессии в этом году инженер Хэмилтона сказал ему по радио: «Отлично сработано, Льюис». И в этом вся проблема. Команда строит компьютер, а потом платит кому-то, чтобы он два часа на нём «поработал». В другой гонке яростно прорывавшегося Макса Ферстаппена инженер попросил не пытаться обгонять Нико Росберга — и снова я чуть не бросил чем-то тяжёлым в телевизор.

Формула-1 — это бардак. Гонщики хотят быстро мчаться в поворотах — они от такого тащатся. Но сидя дома, мы не ощущаем всего этого и даже не видим, что вот этот пилот в этом повороте быстрее другого. Чего мы хотим — это обгоны. А для этого нужны длинные прямые со шпильками в конце. Но гонщики их ненавидят. Возьмём команды. Они хотят использовать всё, что можно — технологии, аэродинамику, чтобы добиться преимущество. Но нам плевать, как работает KERS или каким образом воздух обтекает переднее крыло. Они думают, что спорт переродится с широкими шинами и более высокими скоростями, но, как показала гонка на «Остинах», это совсем не так.

К счастью, у меня есть идея, как всё изменить: если Льюис Хэмилтон выигрывает поул, его напарник стартует с последнего места. Если Макс Ферстаппен квалифицируется вторым, его напарник уходит на предпоследнее место. И так далее. Это сделает квалификацию более напряжённой, поскольку победить напарника будет сверхважно. И гонка станет более захватывающей, потому что быстрые машины будут стартовать как впереди, так и сзади. Посередине в качестве препятствий будут самые медленные машины. И у команд больше не будет проблем с тем, что их гонщики столкнулись друг с другом. Так сохранится техническая составляющая спорта, а гонки станут безмерно зрелищными. Конечно, будет куча аварий — машины придётся сделать крепче, чтобы крыло не отваливалось от малейшего касания». Колонка Джереми Кларксона от 2017 года для Drivetribe.

«Есть кое-что похуже»

«Все мы знаем, что в Формуле-1 царит бардак. Везде реклама товаров, которые никто не может позволить себе купить, обгонов меньше, чем на парковке у торгового центра, а на последнем этапе начисляют двойные очки — это значит, что весь предыдущий сезон был пустой тратой времени. Но есть кое-что похуже — ралли. Я как-то оставался у друга, у которого нет Sky Sports. Пришлось смотреть ITV4 — это канал, по которому показывают недостаточно интересные для ITV1, 2 и 3 передачи. И там показывали чемпионат мира по ралли. Я видел маленький „Фольксваген“ — ничего общего с «Фольксвагеном», который вы можете купить. Сначала он ехал по уэльским лесам, а потом пилот — Дай или Мико — на приблизительном английском рассказывал о проблемах, с которыми столкнулся на этапе. Потом мы увидели «Ситроен», который делал в точности то же самое, а его Дай или Мико рассказывал о тех же самых проблемах.

Когда-то британский этап чемпионата мира считался самым популярным спортивным событием в стране. На гонку приходило четверть миллиона человек. Сейчас, судя по трансляции, их было 32. И большинство из них совершенно безумны. Там был один парень — в футболке, прямо у края трассы — там, куда вылетела бы машина, случись что. Он махал кулаком каждой проезжающей машине. Стоит ли говорить, что он пришёл один? Это потому что: а) он не смог убедить никого из друзей, что потащиться туда — хорошая идея или б) у него нет друзей. И никто из этих 32 зрителей, кажется, не смотрел гонку. У всех были старомодные «Зениты», на которые они снимали машины. Зачем? Кому вы это всё покажете? «Эй, Джон, а где там твои две тысячи одинаковых фоток той „Хёндё“?» Кто так скажет? Никто. Может, если бы он снял аварию, всё было бы иначе, но шансы близки к нулю». 6 февраля 2015 года, колонка для сайта Top Gear.