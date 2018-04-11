Команда МГИМО в четвертьфинале Конкурса имени Филипа Джессопа

В Вашингтоне прошли 59-е международные раунды по международному праву, в которых приняли участие 125 команд из 95 стран.

Это самый масштабный конкурс, объединивший 645 студенческих команд по всему миру.

2018 год стал успешным для МГИМО: выйдя в плей-офф конкурса (32 лучшие команды) с четырьмя победами после раундов с командами из Камбоджи, Катара, Ямайки (финалисты 2017 года) и Косово, наши студенты победили участников из Бельгии (Гентский университет) в 1/16 финала Конкурса, затем — команду из Грузии (Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили) в 1/8 финала и вышли в четвертьфинал, уступив представителям Чили (Епископальный католический университет Чили).

Так команда МГИМО закрепила успех 2015 и 2017 годов, когда она вышла в четвертьфинал, показав лучший за последние шесть лет результат для российских команд в целом. Финансовую поддержку участникам оказал Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

МГИМО на конкурсе представляли Анастасия Шейндлина (1 курс магистратуры МЧГП), Алексей Никитин (2 курс магистратуры МЭП), Александр Кирилов (4 МИЭП-МП), Александра Алёхина (2 МП) и Владислав Вирясов (4 МП). В подготовке команды приняли участие аспирантка кафедры международного права Евгения Неверова, выпускники Международно-правового факультета и магистратуры МГИМО Николай Грызунов и Ксения Коротеева, а также доцент кафедры международного права Д. В. Иванов.

Другие российские команды (МГЮА и НИУ ВШЭ ) вышли в плей-офф, а команда РГУП дошла до 1/8 финала. В финал конкурса вышли команды из Австралии (Квинслендский университет) и Индии (Национальный университет юридической науки Западной Бенгалии). Судом в составе действующих судей Международного Суда ООН Кирилла Геворгяна , Джулии Себутинде и Ронни Абраама титул чемпионов был присужден команде Австралии.

Конкурс имени Филипа Джессопа является крупнейшим и одним из самых престижных конкурсов для студентов юридических факультетов всего мира. В ходе конкурса студенты пробуют себя в роли представителей государств в споре перед Международным Судом ООН, затрагивающем актуальные вопросы международного права. Задание 2018 года касалось таких проблем, как ядерное разоружение, применение силы, международное гуманитарное право и международный арбитраж.