Алексей Березуцкий: ЦСКА попробует повторить чудо «Ромы»

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий в преддверие ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» отметил чудо «Ромы» в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Слова спортсмена приводит ТАСС

"Рома" вчера сотворила чудо. У нас не много шансов повторить это, но чудеса в футболе случаются", — сказал Березуцкий.

Он отметил, что армейцы готовы к игре, несмотря на непростой календарь.

"Готовы физически нормально, хотя у нас небольшая обойма игроков. Правда, в ЦСКА так было всегда.

"Арсенал" прекрасно атакует, если мы допускаем ошибки, то это они заставляют нас это делать. Что мы должны изменить? Надеюсь, вечером тренер нам расскажет", — добавил футболист.

Ответный поединок состоится 12 апреля в Москве. Начало в 22:05 (мск).