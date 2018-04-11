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Алексей Березуцкий: ЦСКА попробует повторить чудо «Ромы»
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Алексей Березуцкий: ЦСКА попробует повторить чудо «Ромы» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий в преддверие ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» отметил чудо «Ромы» в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Рома" вчера сотворила чудо. У нас не много шансов повторить это, но чудеса в футболе случаются", — сказал Березуцкий.
Он отметил, что армейцы готовы к игре, несмотря на непростой календарь.
"Готовы физически нормально, хотя у нас небольшая обойма игроков. Правда, в ЦСКА так было всегда.
"Арсенал" прекрасно атакует, если мы допускаем ошибки, то это они заставляют нас это делать. Что мы должны изменить? Надеюсь, вечером тренер нам расскажет", — добавил футболист.
Ответный поединок состоится 12 апреля в Москве. Начало в 22:05 (мск).
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