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Молодые ученые обсудят в Москве современные проблемы физики и технологий
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Молодые ученые обсудят в Москве современные проблемы физики и технологий 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Молодые ученые обсудят актуальные вопросы современной фундаментальной и прикладной физики, а также ядерных и физических технологий в дни работы VII Международной молодежной научной школы-конференции «Современные проблемы физики и технологий», которая откроется в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) 16 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Школа-конференция, в которой примут участие около 300 молодых ученых из российских и зарубежных вузов, в том числе, 120 из НИЯУ МИФИ, ставит целью привлечение в университет талантливой молодежи, занимающейся научными исследованиями в области лазерной и ядерной физики, сообщила директор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Ирина Завестовская.
"В дни работы школы мы устраиваем лекции известных российских и зарубежных ученых, преподающих в МИФИ, знакомим молодежь с интересными направлениями научных исследований, чтобы студенты, приезжающие к нам из других вузов, захотели учиться в нашей магистратуре", — рассказала она РИА Новости.
Исследования, представленные в рамках форума, тематически соответствуют направлениям работы основных научных институтов, входящих в состав НИЯУ МИФИ. Это ядерная физика и технологии, лазерная физика и физика плазмы, инженерно-физические технологии для биомедицины, интеллектуальные и кибернетические системы, электроника и нанотехнологии, отметила Ирина Завестовская.
Лучшие работы участников конференции, отобранные экспертной комиссией, будут опубликованы в индексируемых научных журналах Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.
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