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Кравчук: назначение Цулыгина — это факт огромного доверия, его работу оценили
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Кравчук: назначение Цулыгина — это факт огромного доверия, его работу оценили 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал назначение Николая Цулыгина на пост главного тренера «Салават Юлаева».
«Я рад очень рад за Цулыгина. Это факт огромного доверия к нему. Хочу пожелать ему успехов в этой непростой работе. Есть весомые причины, что его назначают главным тренером — оценили его работу в тренерских штабах, и его игру, когда защитником был. Ему предстоит непростая работа, которая займет всё его время. Как говорят у нас в Канаде: «В хоккее выходных не бывает». Хочу пожелать ему плодотворной работы и содержательных матчей», — сказал Кравчук в интервью «Чемпионату».
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