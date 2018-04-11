Кравчук: назначение Цулыгина — это факт огромного доверия, его работу оценили

«Я рад очень рад за Цулыгина. Это факт огромного доверия к нему. Хочу пожелать ему успехов в этой непростой работе. Есть весомые причины, что его назначают главным тренером — оценили его работу в тренерских штабах, и его игру, когда защитником был. Ему предстоит непростая работа, которая займет всё его время. Как говорят у нас в Канаде: «В хоккее выходных не бывает». Хочу пожелать ему плодотворной работы и содержательных матчей», — сказал Кравчук в интервью «Чемпионату».