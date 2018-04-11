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Министр спорта области: газон на стадионе «Ростов-Арена» в отличном состоянии
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Министр спорта области: газон на стадионе «Ростов-Арена» в отличном состоянии 

ТАСС 44 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /ТАСС/. Состояние газона и футбольного поля на новом стадионе «Ростов-Арена» отличное. Такое мнение журналистам во время пресс-конференции в среду высказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
"Я не побоюсь сказать, что поле, газон в отличном состоянии. С этим вопросом проблем нет", — сказал он.
Как уточнил директор по связям с общественностью футбольного клуба «Ростов» Денис Новоселов, главный тренер клуба и футболисты осмотрели стадион и также были в восторге от состояния газона и готовности объекта. По его словам, скоро команда проведет здесь предматчевую тренировку.
Первый тестовый матч на футбольном стадионе «Ростов-Арена» между «Ростовом» и клубом «СКА-Хабаровск» пройдет 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Как сообщалось ранее, первую игру на «Ростов— Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей.
Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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