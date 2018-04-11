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Светловолосая нижегородка разделась ради обложки мужского журнала
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Светловолосая нижегородка разделась ради обложки мужского журнала 

nn.ru 43 минуты назад
Фото: nn.ru
25-летняя Олеся Терентьева мечтает оказаться на обложке мужского журнала Maxim.
По правилам конкурса девушки выкладывают фотографии с хештегом #missmaxim2018russia в Instagram или «Вконтакте».
Заявки на участие принимаются до 16 апреля. Профиль участницы должен быть открытым.
Еще 5 дней жюри будет просматривать все фото и выбирать претенденток. Сейчас голосовать можно за 100 участниц. Алгоритм формирует из участниц случайные пары — читателям нужно выбрать ту девушку, что нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа битв, в которых она участвовала. У Олеси сейчас 48% побед.
Среди участниц уже три нижегородки. О двух девушках NN.RU писал. Арина Галкина на момент публикации набрала 46% побед. У Юлии Ермаковой рейтинг — 52%.
На первом месте сейчас 32-летняя москвичка Елена Козлова. Ее рейтинг 78%.
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