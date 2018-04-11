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Звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» получили три коллектива центра «На Сумском»
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Звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» получили три коллектива центра «На Сумском» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Трем коллективам центра внешкольной работы «На Сумском» присвоено звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы». Соответствующая информация появилась на странице учреждения во ВКонтакте во вторник, 10 апреля.
Почетное звание получили театр моды «Лаборатория „Дизайн-Мода“, хореографический ансамбль „Ритм-балет“ и студия академического вокала „Эвридика“.
— Приказы о присвоении звания нашим коллективам вышли еще в конце 2017 года. Но свидетельства мы только получили. „Ведущими коллективами“ они будут называться в течение двух лет. В отличие от театра моды „Лаборатория „Дизайн-Мода“ и ансамбля „Ритм-балет“, студия „Эвридика“ впервые получила такое звание, — рассказала нашему изданию директор ЦВР „На Сумском“ Елена Абрамова. — Процедура получения звания такова: проходит конкурсный отбор на основе портфолио, а в конце года подводятся итоги. Присваивает звание Департамент культуры. Раньше это делал Департамент образования, и оно звучало так — „Образцовый детский коллектив“. У нас в центре до сих пор есть коллективы, которым его присудили, так как звание давалось на пять лет.
Отметим, что воспитанники центра внешкольной работы „На Сумском“ принимают активное участие в различных конкурсах, турнирах и фестивалях, где успешно себя проявляют. Учреждение богато талантливыми модельерами, танцорами, певцами, теннисистами, шахматистами…
Фото: ГБОУ ДО ЦВР „На Сумском“
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/11/39743/
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