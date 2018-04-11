Юные каратисты почтут память воинов 30-й отдельной лыжной бригады

Областной турнир по всестилевому каратэ примет Калачинск. Именно здесь была сформирована бригада, героически сражавшаяся в годы Великой Отечественной войны.

Участниками соревнований, которые состоятся в спортзале калачинской гимназии №1, станут 200 юных каратистов в возрасте от 8 до 15 лет. Свое мастерство проверят в поединках ребята 8-9, 10-11, 12-13 и 14-15 лет.

Областной детско-юношеский турнир по всестилевому каратэ, посвященный памяти воинов 30-й отдельной лыжной бригады, стартует 15 апреля в 10 утра. Открытие соревнований запланировано на 13:00.

Сразу после церемонии четверка лучших каратистов по итогам 2017 года отправится к расположенному неподалеку монументу в память о воинах 30-й лыжной бригады. Этой чести будут удостоены участники и призеры всероссийских соревнований Дарья Ефимова, Егор Руденко, а также калачинские спортсмены Анна Демидова и Руслан Мирзоев. Ребятам предстоит возложить венок и цветы к монументу.

По словам главы областной Федерации всестилевого каратэ Александра Рогожина, памяти воинов 30-й лыжной бригады турнир посвящен во второй раз. Также предстоящие состязания входят в тройку самых важных «внутренних» событий сезона для каратистов этого возраста.

Для справки:

«30-я отдельная лыжная бригада» была сформирована в Калачинске (Омская область) в 1942 году. В состав тактической единицы вошли 2946 бойцов — таежных охотников, спортсменов, лыжников и стрелков — большинству из которых не было и двадцати лет.

С 25 февраля по 6 апреля 1943 года бригада участвовала в защите и освобождении города Севска (Брянская область), который был стратегически важным пунктом в организации будущего наступления на Курской дуге.

В ходе сражений из 2946 членов «30-й лыжной бригады» в живых осталось 690 бойцов. В память о воинах-сибиряках в мае 2012 года в Калачинске открылся монумент. В церемонии приняли участие ветераны 30-й лыжной стрелковой бригады Михаил Колупаев, Павел Грицина, Константин Исаков и Николай Шак. Делегация из Брянской области привезла в Калачинск землю из Севска, которую заложили в основание памятника.