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На получение паспорта болельщика ЧМ-2018 поступило 500 тыс. заявок
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На получение паспорта болельщика ЧМ-2018 поступило 500 тыс. заявок 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Спорт-Экспресс
Директор департамента реализации технических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал, сколько на данный момент получено заявок на получение паспорта болельщика, необходимого для допуска на матчи чемпионата мира—2018 в России.
«На данный момент к нам поступило 500 тыс. заявок на паспорт болельщиков, 420 из них уже выдано или находятся в процессе доставки по всему миру. Если страна безвизового пространства, то в Россию он приехать, конечно, может. Но для попадания на матч нужно получить FAN ID. Эта система нужна как раз для того, чтобы на трибуны не попадали хулиганы и рецидивисты. Хотя, надеемся, они к нам и не поедут», — передаёт слова Черненко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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