На получение паспорта болельщика ЧМ-2018 поступило 500 тыс. заявок 

Директор департамента реализации технических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал, сколько на данный момент получено заявок на получение паспорта болельщика, необходимого для допуска на матчи чемпионата мира—2018 в России.
«На данный момент к нам поступило 500 тыс. заявок на паспорт болельщиков, 420 из них уже выдано или находятся в процессе доставки по всему миру. Если страна безвизового пространства, то в Россию он приехать, конечно, может. Но для попадания на матч нужно получить FAN ID. Эта система нужна как раз для того, чтобы на трибуны не попадали хулиганы и рецидивисты. Хотя, надеемся, они к нам и не поедут», — передаёт слова Черненко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.