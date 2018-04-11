Девять российских футболистов вошли в число топ-500 лучших игроков мира 

Специализированный журнал о футболе World Soccer огласил список из 500 лучших игроков мира.
Стоит отметить, что в него вошли девять российских футболистов: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Александр Головин (все — ЦСКА), Георгий Джикия и Денис Глушаков (оба — "Спартак"), Александр Кокорин ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Константин Рауш ("Динамо") и Федор Смолов ("Краснодар").
В списке присутствуют также такие звезды футбола, как Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и другие.
Из стран бывшего СССР в нем оказались: Генрих Мхитарян (Армения, «Арсенал»), Богдан Бутко (Украина, «Шахтер») и Виктор Цыганков (Украина, «Динамо» Киев).
Полностью список топ-500 лучших можно просмотреть здесь.