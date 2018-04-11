В ЮЗАО определили победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра»

Отборочный этап городского конкурса «Московские мастера» по профессии «Лучшая медицинская сестра 2018 года» среди медицинских сестер Юго-Западного округа прошел в медицинском колледже №5, сообщает пресс-служба префектуры ЮЗАО.

На конкурсе выступило 31 медработников. Отборочный этап проводился в виде решения тестовых заданий. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Лучшая медицинская сестра стационара»; «Лучшая медицинская сестра педиатрическая»; «Лучшая операционная медицинская сестра»; «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реанимации» и «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи».