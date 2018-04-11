Ещё
В ЮЗАО определили победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ЮЗАО определили победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Отборочный этап городского конкурса «Московские мастера» по профессии «Лучшая медицинская сестра 2018 года» среди медицинских сестер Юго-Западного округа прошел в медицинском колледже №5, сообщает пресс-служба префектуры ЮЗАО.
На конкурсе выступило 31 медработников. Отборочный этап проводился в виде решения тестовых заданий. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Лучшая медицинская сестра стационара»; «Лучшая медицинская сестра педиатрическая»; «Лучшая операционная медицинская сестра»; «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реанимации» и «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи».
Победителями окружного конкурса признаны медсестры городской клинической больницы имени Виноградова Невяна Алисеева, Анна Авдеева и Оксана Гаврикова, медсестра поликлиники №118, филиал 2 Надежда Степанова, а также медсестра поликлиники №121, филиал 3 Екатерина Ицкович. Следующие этапы конкурса пройдут 12 апреля и 11 мая. На них определят лучших медработников года.
Управа района Черемушки: последние новости
Воспитанник «Самбо-70» из Черемушек завоевал серебро международного турнира по тхэквондо Юные спортсмены из Черемушек победили на окружных соревнованиях по городкам Команда «Черемушки» завоевала бронзу окружной Спартакиады по дартсу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение