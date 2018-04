Это победа! Подводим итоги действий сопротивления в Far Cry 5

Эта борьба была сложной и долгой. Самые отважные и харизматичные лидеры пробовали различные подходы, а их соратники готовы были в любой момент подставить плечо. Отряды отборных, преданных делу вояк, прошедших суровое испытание и зачисленных в Сопротивление, всё своё свободное время и значительную часть моральных сил отдавали правому делу очищения округа Хоуп! И теперь мы готовы объявить: мы победили! Сектанты раздавлены и отброшены, и на поле брани, усеянном затоптанными портретами Иосифа, мы готовимся делить боевые трофеи.

Игромания подводит итоги конкурса «Вступай в сопротивление» по Far Cry 5.

Итак, три главных бойца Игромании собрали собственные отряды. «Кулак свободы» Фёдора Кокорева сделал ставку на безумие и отвагу, и прямой подход не раз оправдывал себя. Главный интеллектуал редакции Лев Левин весь свой точный расчёт вложил в отряд «Сила правды». А Павла Занозюка мы пока не нашли: он до сих пор не вышел «из сумрака» вместе со своей командой «Скрытая угроза».

Как именно проявляли свои стратегические таланты и боевые качества наши командиры, мы видели в серии трансляций. И те, кто внимательно следил за масштабными боевыми действиями, уже знают, что лучшим командиром, возглавившим самый сильный отряд и приведший его к победе, стал… барабанная дробь… Павел Занозюк!

Все бойцы команды «Скрытая угроза» стали участниками главного розыгрыша призов. И вот кто победил.

Самым удачливым бойцом сопротивления оказался Sonny Moore. Он станет владельцем роскошных коллекционных изданий Far Cry 5: «Пастор Иосиф» и Far Cry 5 X Mondo. В придачу он получит майку, кепку и трёхмесячную подписку PS Plus!

На втором месте YaNK1L. Ему мы вручим коллекционное издание «Пастор Иосиф», майку, кепку и трёхмесячную подписку PS Plus.

Наконец, третий победитель зовется arky. Ему достанется коллекционное издание Far Cry 5 X Mondo, статуэтка Пастора, майка, кепка и трёхмесячная подписка PS Plus.

Ещё два отряда доблестно сражались, но, к сожалению, их командиры малость переоценили свои силы. Тем не менее, учитывая их вклад в правое дело, абсолютно все члены движения сопротивления приняли участие в розыгрыше утешительных призов. Вот имена пятерых бойцов, которым мы вручим фирменные майки и кепки в комплекте с месячной подпиской на PS Plus:

Виталий Чемодуров;

M@X!MUS;

Виктор Шешенин;

Fransua;

Андрей Рытков.

Мы поздравляем победителей и напоминаем: война ещё не окончена, и в Far Cry 5 нас в любой момент ждут не только прогулки по живописным окрестностям. но и опасные сражения. А на сайте Игромании всегда можно принять участие в конкурсе и победить!

Купить игру Far Cry 5 | Вступай в сопротивление!