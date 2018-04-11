Владимир Стржалковский: Муравьев своими руками усиливал конкурентов «Динамо», «отправив» Погребняка в «Тосно» 

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Евгений Муравьев своими руками усиливал прямых конкурентов бело-голубых в премьер-лиге, избавившись от нападающего Павла Погребняка.
Ранее «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с форвардом из-за системных нарушений трудового договора. После этого 34-летний Погребняк обратился в палату по разрешению споров РФС, которая признала увольнение футболиста незаконным и обязала руководство клуба выплатить нападающему сумму, равную полугодовой зарплате.
"Что касается материального ущерба, то выплата игроку фактически равна его зарплате в клубе, причитавшейся ему по контракту, поэтому финансового ущерба клубу не наносится. Гораздо более серьезной проблемой я вижу то, что, освобождаясь от игроков в клубе с целью мнимой «разгрузки» платежной ведомости, Евгений Муравьев своими руками усиливал наших прямых конкурентов в РФПЛ, «отправив» Погребняка в «Тосно», где он достаточно успешно выступает в настоящее время", — сказал Стржалковский.