Игорь Щадилов: Решение о переходе в «Салават Юлаев» принимали в ресторане

— Чемпионство «Салавата» в 2008-м году вспоминаете? — Я чаще вспоминаю не само чемпионство, а нашу команду и ту атмосферу, которая была в городе. Она была очень хорошей и в начале сезона, и когда мы выиграли кубок.

— Когда вы приходили в Уфу, могли представить, что уже в первом сезоне выиграете кубок? — У меня карьера складывалась так, что я всегда рассчитывал выигрывать. В Уфу приходила большая группа игроков. Мы сидели, анализировали и понимали, что в Уфе хороший состав игроков, отличный тренерский штаб, грамотные руководители. Мы верили в то, что можем завоевать кубок уже в первом сезоне.

— Из «Ак Барса» в тот сезон перешли в Уфу пять человек. Вы принимали решение все вместе или по отдельности? — Я помню, что мы собрались в ресторане. Там сидели я, Воробьев, Еременко и Терещенко. Прошкина вроде не было. Сели и сказали: давайте решать. Пообсуждали, пришли к выводу, что надо переходить. Понятно, что каждый видел свои плюсы в переходе. Договорились с «Салаватом», подписали контракт. У нас тогда у всех был один агент.

— Какой был главный аргумент в вашем разговоре? — Грамотный тренерский штаб, который хотел нас видеть в Уфе. У них было свое видение для нас. Плюс мы переезжали в хороший город, это тоже немаловажно. Какого-то ключевого слова или аргумента не было.