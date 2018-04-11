КДК дисквалифицировал Бакаева на два матча

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матчей 31-го тура ФНЛ, а также по удалению игрока «Спартака-2» Зелимхана Бакаева в 30-м туре.

«Мы рассматривали удаление Бакаева в матче «Спартак-2» — «Олимпиец». Этот вопрос мы перенесли с прошлого раза, потому что футболист не мог присутствовать на заседании, так как был вызван в основную команду. Вынесли следующее решение: футболист Бакаев дисквалифицирован на два матча.

Мы рассмотрели оскорбительное поведение главного тренера «Сибири» в адрес судейской бригады после окончания матча. Приняли решение дисквалифицировать Кирсанова на последующие два матча, а также оштрафовать его на 30 тысяч рублей.