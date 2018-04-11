КДК дисквалифицировал Бакаева на два матча 

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матчей 31-го тура ФНЛ, а также по удалению игрока «Спартака-2» Зелимхана Бакаева в 30-м туре.
«Мы рассматривали удаление Бакаева в матче «Спартак-2» — «Олимпиец». Этот вопрос мы перенесли с прошлого раза, потому что футболист не мог присутствовать на заседании, так как был вызван в основную команду. Вынесли следующее решение: футболист Бакаев дисквалифицирован на два матча.
Мы рассмотрели оскорбительное поведение главного тренера «Сибири» в адрес судейской бригады после окончания матча. Приняли решение дисквалифицировать Кирсанова на последующие два матча, а также оштрафовать его на 30 тысяч рублей.
На прошлом заседании мы оштрафовали «Луч-энергию» и запретили проход болельщиков на 8 сектор северной трибуны, но в матче с «Енисеем» они перешли на тот же сектор, только южной трибуны, откуда вновь скандировали оскорбления в адрес Григоряна. Клуб оштрафован на 10 000 рублей, а также принято решение запретить допуск зрителей на сектор 8 южной и североной трибуны на ближайший домашний матч», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.