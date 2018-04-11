В Кирове пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот»

17 апреля 2018 в 19:00 в ЦСИ «Галерея Прогресса» пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот» в рамках шестого сезона чемпионата России.

По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок приз от партнера Чемпионата — литературной премии «Ясная Поляна».

Членами жюри традиционно становятся известные и уважаемые люди города: писатели, актеры, сотрудники библиотек, а также для чистоты эксперимента приглашаются люди, которые не имеют к литературе никакого отношения. Чемпионат полон неожиданных моментов, подготовиться к нему заранее невозможно. Это всегда лотерея и драйв. Мероприятие пройдет в Центре современного искусства «Галерея Прогресса» 17 апреля в 19:00.

К участию приглашаются все желающие, старше 18 лет. Регистрация на сайте www.biblioring.ru/join обязательна. Участие бесплатное и добровольное.

“Мы, чемпионат по чтению вслух «Открой Рот», очень любим читать и делать это в веселой компании. У нас не скучный книжный кружок. Мы соревнуемся и побеждаем, читаем классику и провокационную современную литературу. Мы заражаем любовью к чтению и собираем единомышленников по всей России. Нам интересен каждый участник, от 18 до бесконечности”.

Посмотреть, как проходит в других городах, можно здесь: http://www.biblioring.ru/gallery и http://www.biblioring.ru/video

Чемпионат по чтению вслух не имеет ничего общего со скорочтением, главная задача — быстро вникнуть в незнакомый текст с листа и прочитать его максимально артистично, художественно, без технических ошибок (оговорки, ударения). Выигрывает не самый быстрый читчик, а самый талантливый.

В сезоне 2017-2018 этапы Чемпионата пройдут более чем в 100 городах и закончатся весной 2018. Финал Чемпионата пройдет летом 2018 года в Москве.

Литературная премия «Ясная Поляна» в этом сезоне — главный партнер Чемпионата.

Победителям отборочных туров из 100 городов литературная премия «Ясная Поляна» подарит 2500 книг.

Партнером Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот» является также тульское ПАО «Октава». «Октава» — официальный микрофон Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот».

Организатор чемпионата России по чтению вслух — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Заявки на участие принимаются на сайте «Межрегиональной федерации чтения» http://www.biblioring.ru/join.

О чемпионате России по чтению вслух «Открой рот»

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году «Открой рот» прошел в 111 городах. Начиная с сезона 2017 года «Открой Рот» переходит на систему осень-весна, финал чемпионата состоится на международном фестивале «Красная Площадь» в Москве.

О литературной премии «Ясная Поляна»

О ПАО «Октава»

ПАО «Октава» — лидер по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов. Тульский завод «Октава» обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в области разработки и освоения акустической техники в России. Изделия тульского производства работают в звукозаписывающих студиях Англии и США, Германии и далекой Австралии.

Микрофонами тульского производства пользуются мировые звезды — Marylin Manson, Sting , Iron Maiden, Radiohead и другие.

За последние годы предприятие было отмечено рядом наград. ПАО «Октава» — лауреат конкурса «Сто лучших товаров России», лауреат Всероссийской премии «За лучшую отечественную инновацию» в номинации «Студийное оборудование». Тульский завод награжден «Гран-при» международной программы «Партнерство ради прогресса».

Возрастные ограничения:18+