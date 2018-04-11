Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Соцсети восхищаются новой фотографией дочери Серены Уильямс . Семимесячная Алексис Олимпия, запечатленная в бассейне, уже довольно твердо стоит на ногах.

Американская теннисистка обычно не заставляет своих поклонников ждать новостей от Олимпии. Снимки дочери Серены Уильямс и предпринимателя Алексиса Оганяна регулярно публикуются в Instagram, у малышки даже есть отдельный аккаунт.

Последним обновлением стала фотография девочки в бассейне, в объятиях улыбающейся матери. Серена лишь слегка поддерживает малышку — та, несмотря на юный возраст, довольно твердо держится на ногах.

Серена Уильямс во время беременности снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. Тот номер даже назвали культовым — хотя уникального в нем было мало. Издангие всего лишь повторило свой опыт от 1996 года, когда на обложке номера появилась беременная Деми Мур . А в фотосессии с Уильямс работала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц . Сернеа и Энни уже работали вместе в 2016 году, когда спортсменка снялась для календаря Pirelli.

Олимпия появилась на свет 1 сентября 2017 года. Позднее в интервью Серена рассказала, что провела в роддоме с дочкой несколько недель — теннисистке сделали операцию. Уже после рождения ребенка Серена и Алексис Оганян поженились. Гостями роскошной церемонии были Бейонсе, Крис Дженнер , Меган Маркл и многие другие знаменитости.

Dni.Ru писали о том, что роды для знаменитой теннисистки оказались настоящим мучением: мало того, что врачи сделали Серене кесарево сечение, во время операции ее жизнь оказалась под угрозой. У Уильямс началась легочная эмболия, и медикам едва удалось спасти ее. В результате Серена провела в больнице шесть недель.