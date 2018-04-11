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«Тоттенхэм» следит за футболистом «Челси» Кенеди
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«Тоттенхэм» следит за футболистом «Челси» Кенеди 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Вингер «Челси» Роберт Кенеди, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Как сообщает Northern Echo, «шпоры» пристально следят за 22-летним бразильцем, удачно выступающим за «Ньюкасл» во второй половине сезона. Маурисио Почеттино впечатлен универсализмом Кенеди, способного действовать не только на левом фланге атаки, но и в обороне.
В текущем сезоне Кенеди сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Контракт бразильца с «Челси» рассчитан до 2020 года.
Вингером «Челси» Кенеди интересуются топ-клубы Европы
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