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Как начать бегать правильно?
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Как начать бегать правильно? 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
16 апреля в 19:00 Школа I LOVE SUPERSPORT приглашает всех на лекцию по правильному бегу (парковка бесплатна!).
Мероприятие проведут Александр Казанцев, руководитель школы правильного спорта I Love Supersport в Екатеринбурге, и Олег Кульков, МСМК, член сборной России, участник Олимпийских Игр в Пекине (марафон).
На лекции вы узнаете:
что такое правильный бег?
насколько важна постановка стопы и положение тела?
с чего начать тренировки?
на каком пульсе бегать и зачем его измерять?
насколько важны кроссовки в беге?
как подобрать подходящую экипировку?
можно ли бегать по асфальту?
как превратить бег в привычку?
А так же вы получите рекомендации по подготовке к ближайшему старту в Екатеринбурге — Майской грозе!
Вход свободный, парковка бесплатна!
Обязательна регистрация
I Love Supersport Running в Екатеринбурге +7 922 220 8070
16 апреля, 19:00, 1 этаж ТЦ SILA VOLI
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
понедельник, апреля 16, 2018
Комментарий к дате:
19:00  Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
ekb.ilovesupersport.com/howbegintoru
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