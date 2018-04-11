Как начать бегать правильно?

16 апреля в 19:00 Школа I LOVE SUPERSPORT приглашает всех на лекцию по правильному бегу (парковка бесплатна!).

Мероприятие проведут Александр Казанцев , руководитель школы правильного спорта I Love Supersport в Екатеринбурге, и Олег Кульков , МСМК, член сборной России, участник Олимпийских Игр в Пекине (марафон).

На лекции вы узнаете:

что такое правильный бег?

насколько важна постановка стопы и положение тела?

с чего начать тренировки?

на каком пульсе бегать и зачем его измерять?

насколько важны кроссовки в беге?

как подобрать подходящую экипировку?

можно ли бегать по асфальту?

как превратить бег в привычку?

А так же вы получите рекомендации по подготовке к ближайшему старту в Екатеринбурге — Майской грозе!

Вход свободный, парковка бесплатна!

Обязательна регистрация

I Love Supersport Running в Екатеринбурге +7 922 220 8070

16 апреля, 19:00, 1 этаж ТЦ SILA VOLI

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

понедельник, апреля 16, 2018

Комментарий к дате:

19:00 Стоимость:

Бесплатно

Ссылка на регистрацию:

ekb.ilovesupersport.com/howbegintoru

Количество просмотров: