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Актер Дмитрий Логинов собрался жениться в четвертый раз
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Актер Дмитрий Логинов собрался жениться в четвертый раз 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@loginov_victorАктер Дмитрий Логинов собрался жениться в четвертый разДмитрий Логинов (43), которого зрители хорошо помнят по сериалу «Счастливы вместе», был женат трижды. Как шутит сам актер, каждый последующий брак был короче предыдущего. С третьей супругой актер познакомился как раз на съемках сделавшего его популярным сериала. Ольга была ассистентом американского продюсера, Логинов сразу обратил внимание на симпатичную девушку. Уже через три месяца завязались отношения, которые привели к браку и рождению двоих сыновей. Всего у актера четверо детей. Два года назад Логинов развелся с третьей супругой. А сейчас поделился хорошей новостью — он снова женится. И уверен, что это будет последняя свадьба в его жизни. Актер ничего не рассказывает о новой избраннице, замечая лишь, что церемония пройдет на Бали.
Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 22 Мар 2018 в 7:34 PDT  Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 15 Ноя 2015 в 1:30 PST  Что касается предыдущего опыта, то Логинов убедился в том, что безоблачных отношений не существует. Еще хуже верить, что возможна идеальная совместимость — по темпераменту, характеру или гороскопу. В интервью «7 дням» он рассказал: Схожи вы или противоположности, подходите ли вы по гороскопу или нет — все сугубо индивидуально. Если следовать гороскопу, то и на улицу лучше не выходить. Ой, у меня написано, что сегодня не мой день, буду сидеть дома. Или: я не пойду устраиваться на работу, потому что начальник — Скорпион, а я — Водолей, у меня точно ничего не получится. Ерунда все это. Друиды, цифровые, восточные, звездные гороскопы — это все лишь некие маяки направления дороги. А любовь — это когда ты спокойно можешь и проявлять себя, и спокойно давать проявляться своему любимому человеку. А тем временем Алена Хмельницкая поделилась редким кадром с молодым возлюбленным.
Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 3 Фев 2017 в 9:05 PST  Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 3 Ноя 2016 в 11:37 PDT
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