Ещё
Лидер сербских радикалов Шешель осужден в Гааге к 10 годам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер сербских радикалов Шешель осужден в Гааге к 10 годам 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: stoletie.ru
Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель признан виновным в суде второй инстанции Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и приговорен к 10 годам тюремного заключения, передает РИА Новости.
Он обвинен в «гонениях несербского населения автономного края Воеводина и других преступлениях против человечности в ходе конфликта в бывшей Югославии». Правда, в эти 10 лет будут учтен тот срок, что Шешель уже отбыл в тюрьме ООН.
Сам подсудимый назвал вердикт «противоправным».
Российская Газета: последние новости
Астраханских депутатов-прогульщиков будут лишать зарплаты Оппозиционер победил на президентских выборах в Сьерра-Леоне В Киргизии прошел чемпионат по массажу
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU13
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»51
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение