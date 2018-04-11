Лидер сербских радикалов Шешель осужден в Гааге к 10 годам 

Лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель признан виновным в суде второй инстанции Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и приговорен к 10 годам тюремного заключения, передает РИА Новости.
Он обвинен в «гонениях несербского населения автономного края Воеводина и других преступлениях против человечности в ходе конфликта в бывшей Югославии». Правда, в эти 10 лет будут учтен тот срок, что Шешель уже отбыл в тюрьме ООН.
Сам подсудимый назвал вердикт «противоправным».