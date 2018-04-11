За Кубок губернатора Свердловской области сразятся 3000 танцоров

14-15 апреля 2017 года в Верхней Пышме пройдет XVIII Международный турнир по спортивным бальным танцам на Кубок губернатора Свердловской области. В соревнованиях примут участие 1 500 танцевальных пар из 17 регионов России, а также из Эстонии, Беларуси и Казахстана. Второй год официальным партнером мероприятия является Русская медная компания

В рамках латиноамериканской программы пройдут соревнования по самбе, ча-ча-ча, джайву, пасодоблю и румбе. В европейскую программу войдут медленный вальс, венский вальс, быстрый и медленный фокстроты, а также танго. Оценивать мастерство пар будут 70 судей из Германии, Польши, Чехии, Прибалтики, Казахстана и России.

В ходе гала-мероприятия состоятся полуфинал и финал первого соревновательного дня, а также квалификационный турнир по латиноамериканской программе. В ходе последнего определится российский рейтинг танцоров.

На следующий день выявят лучших среди начинающих танцоров, ожидается что в данной категории выступят не менее 500 пар детей в возрасте от 5 лет. Продолжат турнир соревнования по европейской программе.

Всего за два дня определятся победители в 68 категориях.