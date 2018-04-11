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За Кубок губернатора Свердловской области сразятся 3000 танцоров
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За Кубок губернатора Свердловской области сразятся 3000 танцоров 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
14-15 апреля 2017 года в Верхней Пышме пройдет XVIII Международный турнир по спортивным бальным танцам на Кубок губернатора Свердловской области. В соревнованиях примут участие 1 500 танцевальных пар из 17 регионов России, а также из Эстонии, Беларуси и Казахстана. Второй год официальным партнером мероприятия является Русская медная компания.
В рамках латиноамериканской программы пройдут соревнования по самбе, ча-ча-ча, джайву, пасодоблю и румбе. В европейскую программу войдут медленный вальс, венский вальс, быстрый и медленный фокстроты, а также танго. Оценивать мастерство пар будут 70 судей из Германии, Польши, Чехии, Прибалтики, Казахстана и России.
14 апреля в 1/64 финала будут состязаться все возрастные категории танцоров-любителей: дети, юниоры, молодежь и взрослые. Вечером пройдет гала-концерт, открывать который будут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель комитета по социальной политике регионального Заксобрания Вячеслав Погудин и вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
В ходе гала-мероприятия состоятся полуфинал и финал первого соревновательного дня, а также квалификационный турнир по латиноамериканской программе. В ходе последнего определится российский рейтинг танцоров.
На следующий день выявят лучших среди начинающих танцоров, ожидается что в данной категории выступят не менее 500 пар детей в возрасте от 5 лет. Продолжат турнир соревнования по европейской программе.
Всего за два дня определятся победители в 68 категориях.
Выступления танцевальных пар будут проходить под звуки живого оркестра. Вокальные партии исполнит солистка Свердловского государственного театра музыкальной комедии Ирина Макарова. Настоящим украшением турнира станут показательные номера Альфреда Махмураджаева и Ксении Важениной — финалистов Чемпионата мира по спортивным танцам, прошедшего 6-8 апреля в Челябинске.
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