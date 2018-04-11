Около 420 остановок обновили в Подмосковье к ЧМ‑2018

В Подмосковье к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года обновили порядка 420 остановок общественного транспорта, также были приведены в порядок 185 пешеходных переходов, сообщила в среду журналистам начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

«В первую очередь мы начали с наших 20 вылетных магистралей, которые ведут к объектам чемпионата мира 2018 года. В результате восстановлено более 250 тысяч неработающих участков наружного освещения дорог, было ликвидировано более 1 тысячи единиц незаконного рекламного мусора, приведено в порядок и обновлено 419 остановок общественного транспорта», — сказала Витушева.

Она добавила, что также привели в порядок 185 пешеходных переходов и более 800 световых информационных средств, ликвидировали свыше 12 тысяч сухостойных и поваленных деревьев и кустарников в полосе отвода дорог, а также 565 навалов и свалок мусора. Помимо этого, обновили более 740 ограждений частного сектора и хозяйствующих субъектов.

«Приведены в порядок более 200 объектов торговли и сферы услуг, ликвидированы более 200 объектов несанкционированной торговли. Также для улучшения облика муниципалитетов, в первую очередь, там, где будут или уже возведены объекты к чемпионату мира, мы контролировали и приводили в порядок состояние въездных групп. Всего в рамках подготовки к чемпионату мира были развернуты работы на 56 въездных группах в 24 городах Подмосковья», — добавила Витушева.

Она отметила, что приводились в порядок не только сами стелы, расположенные при въезде в город, но и участки протяженностью около 1 километра вдоль дорог на въездах в муниципалитеты.

«Наша задача — создать для команд, а также для болельщиков комфортные условия», — сказала Витушева.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.