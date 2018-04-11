Участники Формулы-Е встретились с папой римским

папой римским Франциском. Участники и организаторы чемпионата электромобилей Формула-Е накануне этапа в Риме побывали в городе-государстве Ватикан и встретились с главой всей Католической церкви

Понтифик пообщался с пилотами, с главой серией Алехандро Агагом и осмотрел болид Spark-Renault SRT 01E. Также папа римский благословил участников чемпионата перед гонкой в столице Италии.

Фото можно посмотреть на странице Алехандро Агага в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице «Ауди» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Маро Энгеля в «Твиттере».