Дворец спорта «Мегаспорт» примет чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу

С 12 по 14 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» выступят сильнейшие спортсмены из России по акробатическому рок-н-роллу. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

— Турнир Rock’n’Roll & Co пройдет 12 апреля. Свое мастерство продемонстрируют представители 31 клуба из 21 региона страны. Всего более 600 спортсменов, — пояснила Ерастова. — Участников будет поддерживать ведущий Тимур Родригез

С 13 по 14 апреля здесь пройдет чемпионат и первенство России. За звание чемпионов поборются более 1300 спортсменов из 27 регионов России.

— Это уже чистый спорт, где будут определены сильнейшие пары и команды, которые затем будут представлять нашу страну на международной арене, — пояснила Ерастова.

Торжественная церемония открытия соревнований Rock’n’Roll & Co состоится в 19.00. Начало соревнований 13 и 14 апреля в 8.30.

ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (то)