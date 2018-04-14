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Вратарь «Спартака» Селихов не сыграет с «Уралом»
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Вратарь «Спартака» Селихов не сыграет с «Уралом» 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион России "Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 26 тура российской премьер-лиги с местным «Уралом». Не смогут принять участие в матчи три игрока основного состава — вратарь Александр Селихов, защитник Андрей Ещенко нападающий Лоренсо Мельгарехо.
У Александра Селихова — микротравма мышц бедра перед полуфиналом Кубка с «Тосно» и оставил Селихова в Москве. Тренерский штаб решил поберечь основного вратаря, и в Екатеринбурге сыграет ветеран красно-белых Артем Ребров. Не восстановился после травмы бедра правый защитник Андрей Ещенко. Травмирован и Лоренсо Мельгарехо.
В Екатеринбург отправились игроки «Спартака» Артем Ребров, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Ташчи, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано. Матч с «Уралом» запланирован на воскресенье. Начало в 14.00.
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