Обострение на Донбассе: Порошенко, услышав Трампа, послал снаряды на Донецк

Вспыхнули бои с применением танков и артиллерии

Пасхального перемирия в Донбассе больше нет. В ночь на 11 апреля бои с применением танков и артиллерии вспыхнули вокруг Донецка и сел под Мариуполем. ВСУ сообщают о пяти раненых солдатах, власти Донецка о трех раненых мирных жителях.

«Я на работу проспала, подушку на голову натянула как греметь начало и будильник не услышала!» — рассказывает жительница Киевского района Донецка Вера Ивановна. Глухая канонада разбудила город в 5:30 утра. Прилетало все больше в частный сектор и в районы девятиэтажек неподалеку от железнодорожного вокзала, по дуге — от Песок до Авдеевки. Слышали канонаду и восточные микрорайоны Мариуполя.

От канонады в Донецке порядком отвыкли — Пасхальное перемирие объявили только 30 марта, все ждали что до Радоницы (день поминовения усопших тут чаще называют Гробками) режим прекращения огня удержится. Перемирий сейчас действует аж три — общее, объявленное и не отмененное с 5 марта и Пасхальное.

Кроме того, много шуму вызвало выступление бывшего командира бригады «Восток» Александра Ходаковского . Он в последний год вернул влияние на все подразделения, которые создали из бойцов его расформированной бригады. Это в первую очередь 11 полк 1-го корпуса ДНР и три роты внутренних войск — все подразделения стоят на линии фронта. Ходаковский записал наглядный ролик — от Шахтерской площади проехал по Киевскому проспекту на фронт, к позициям своих бойцов. И таким образом наглядно продемонстрировал, что до линии фронта от центра Донецка — пару минут на машине.

Ролик Александра Ходаковского в Донецке больше восприняли как «предвыборный», он сейчас часто критикует Александра Захарченко — в самопровозглашенной республике осенью обещают выборы главы. Да и напряжение у населения последние месяцы чуть спало — сам лично видел в автобусе Донецк-Ясиноватая видеорегистратор! Немыслимая вещь по меркам прошлых годов. «Так блокпосты по маршруту все сняли.

»Войну» в Донецке различают по трем типам — перестрелки отдельных групп с использованием тяжелого пехотного оружия (тут иногда слышны 82 мм минометы и слышны крупнокалиберные пулеметы), бои местного значения (тут уже танки, пушки, 120 мм минометы «бахают») и третий, самый страшный для гражданских вариант — когда ко всему прочему присоединяется «Град».

Вот «Града» не было давно. А танки и пушки по «второму варианту» вдруг включились в бой ранним утром в среду. Снайперскую войну, которой отличался в марте Донбасс, с уходом бездорожья и грязи сменяют реальные боестолкновения, в города снова полетели мины. Пока в частный сектор рядом с позициями, но именно так «оно» обычно и начинается.

«Сейчас тихо, а там посмотрим, — подытожила день повидавшая всякое подруга, — Мы сейчас по сравнению с Сирией глухой угол, никому особо не интересны, поэтому всякое может случиться!».