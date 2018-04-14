Игрок «Ливерпуля» Салах поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой», за которую он выступал до перехода в английский клуб, сообщает "Советский спорт"

"Я люблю болельщиков «Ромы», а они любят меня. Продолжаю общаться со многими игроками команды. Мы были очень близки и остались хорошими друзьями. Конечно, у меня есть счастливые воспоминания. Мы играли и боролись в каждом матче на протяжении двух лет.

Больше всех хочу увидеть Франческо Тотти . Он потрясающий, невероятный — у него есть все. Мне он нравится, и у нас с ним отличные отношения", — цитирует Салаха CNN

Египтянин выступал за римский клуб с 2015 по 2017 год. В составе «Ромы» он провел 65 матчей, в которых забил 29 мячей.

Ранее Салах был признан лучшим игроком чемпионата Англии в марте.