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Игрок «Ливерпуля» Салах поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом в ЛЧ
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Игрок «Ливерпуля» Салах поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом в ЛЧ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой», за которую он выступал до перехода в английский клуб, сообщает "Советский спорт".
"Я люблю болельщиков «Ромы», а они любят меня. Продолжаю общаться со многими игроками команды. Мы были очень близки и остались хорошими друзьями. Конечно, у меня есть счастливые воспоминания. Мы играли и боролись в каждом матче на протяжении двух лет.
Больше всех хочу увидеть Франческо Тотти. Он потрясающий, невероятный — у него есть все. Мне он нравится, и у нас с ним отличные отношения", — цитирует Салаха CNN.
Египтянин выступал за римский клуб с 2015 по 2017 год. В составе «Ромы» он провел 65 матчей, в которых забил 29 мячей.
Ранее Салах был признан лучшим игроком чемпионата Англии в марте.
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