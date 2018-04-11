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Литовскую партию «Порядок и справедливость» лишили госдотации
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Литовскую партию «Порядок и справедливость» лишили госдотации 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Генпрокуратура Литвы 11 апреля ограничила право партии «Порядок и справедливость» на государственное ассигнование за первое полугодие в размере 223 тысяч евро.
Эти деньги политическая организация должна была получить в рамках государственного финансирования: госдотации выделяют партиям, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в сейм, местные советы и в Европарламент.
10 апреля Главизбирком распределил госдотацию за первое полугодие в сумме 2,751 млн евро.
«Порядок и справедливость» — парламентская партия. Её представитель, бывший лидер политической организации, экс-президент Роландас Паксас — европарламентарий.
Генпрокуратура лишила «Порядок и справедливость» госдотации в связи с тем, что Служба специальных расследований изучает уголовное дело о возможных хищениях имущества, обманном и халатном ведении учёта, торговле влиянием, фальсификации документов. Подозрения предъявлены ряду представителей партии, а также самой политической организации как юридическому лицу.
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