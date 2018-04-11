Литовскую партию «Порядок и справедливость» лишили госдотации

Генпрокуратура Литвы 11 апреля ограничила право партии «Порядок и справедливость» на государственное ассигнование за первое полугодие в размере 223 тысяч евро.

Эти деньги политическая организация должна была получить в рамках государственного финансирования: госдотации выделяют партиям, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в сейм, местные советы и в Европарламент

10 апреля Главизбирком распределил госдотацию за первое полугодие в сумме 2,751 млн евро.

«Порядок и справедливость» — парламентская партия. Её представитель, бывший лидер политической организации, экс-президент Роландас Паксас — европарламентарий.