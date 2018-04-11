Хет-трик Житнева принёс «Сибири» победу над «Шинником», «Спартак-2» оставил «Томь» в зоне вылета

В ФНЛ стартовал 32-й тур.

"Томь" не смогла набрать очки в гостевой игре с со «Спартаком-2», хотя и открыла счет. Москвичи нарастили отрыв от зоны вылета до шести очков, оставив там томичей.

"Сибирь" и «Шинник» претендуют на место в заветной четверке, однако борьбы не получилось. Хозяева добыли разгромную победу (3:0). Все мячи забил Максим Житнев

Протокол игры

(2:1) Сакала Фэшн 41'

11 апреля.

Протокол игры

Сибирь

Шинник

(1:0) Житнев Максим 26'

(2:0) Житнев Максим 27'

(3:0) Житнев Максим 65'

11 апреля.