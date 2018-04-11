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Хет-трик Житнева принёс «Сибири» победу над «Шинником», «Спартак-2» оставил «Томь» в зоне вылета
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Хет-трик Житнева принёс «Сибири» победу над «Шинником», «Спартак-2» оставил «Томь» в зоне вылета 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В ФНЛ стартовал 32-й тур.
"Томь" не смогла набрать очки в гостевой игре с со «Спартаком-2», хотя и открыла счет. Москвичи нарастили отрыв от зоны вылета до шести очков, оставив там томичей.
"Сибирь" и «Шинник» претендуют на место в заветной четверке, однако борьбы не получилось. Хозяева добыли разгромную победу (3:0). Все мячи забил Максим Житнев.
Протокол игры
Спартак-2  14' Пугин Алексей (0:1)
(1:1) Пантелеев Владислав 25'
(2:1) Сакала Фэшн 41'
Максименко Александр ВладимировичЛомовицкий Александр 86' • Мамин АртёмСокол АртёмХомуха Иван • Сакала Фэшн • Полубояринов Данил 84' (Щербаков Константин (84') • Тюнин Николай • Пантелеев Владислав • Нимели Силванус 77' (Sergei Jeremenko (77') • Руденко Александр Александрович 89' (Давыдов Денис (89')
Запасные: Леонтьев ИгорьТерёшкин ВладиславЛихачёв АлександрРудковский ЕгорКрасильниченко ОлегМиронов Леонид
Мелихов АлександрМикуцкис ТомасИванов Андрей Геннадьевич 90' • Пульич Анте • Павленко Александр 63' (Казаев Ян (63') • Мануйлов Роман 61' (Сасин Дмитрий (61') • Макурин Антон 74' (Абдулавов Исламнур (74') • Кухарчук ИльяПомерко Алексей • Пугин Алексей 46' (Кудряшов Павел (46') • Саная Анзор
Запасные: Петраков ЮрийДеобальд ПавелАлейников ВасилийШафинский ЮрийГирдвайнис ЭдвинасКузьмичёв Илья
11 апреля.
Протокол игры
Сибирь
Шинник
(1:0) Житнев Максим 26'
(2:0) Житнев Максим 27'
(3:0) Житнев Максим 65'
Цыган НиколайЦховребов ВалерийЧеботару ЕвгенийАравин АлексейПолюткин АнтонЛаренц Вячеслав 81' (Андреев Максим (81') • Дегтярёв Александр 46' (Коржунов Артём (46' • Азаров Владимир 71') • Дудолев АртёмПарфинович РоманБеляев Роман 63' (Гладышев Алексей (63') • Житнев Максим
Запасные: Киселёв Максим ВадимовичКушнирук Антон
Антипин СтаниславЯтченко ЕвгенийЧистяков Дмитрий 57' (Самойлов Дмитрий (57') • Жестоков МаксимЗемсков Михаил 70' (Кагермазов Сослан (70') • Камилов Владислав 57' (Магадиев Денис (57') • Безлихотнов Никита 85' (Поляков Максим (85') • Дроздов НикитаЩадин АртёмНарылков СергейБулия Эдуард
Запасные: Евсеев Павел • Лях Андрей • Яшин Дмитрий Владимирович
11 апреля.
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