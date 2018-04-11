Хет-трик Житнева принёс «Сибири» победу над «Шинником», «Спартак-2» оставил «Томь» в зоне вылета 

В ФНЛ стартовал 32-й тур.
"Томь" не смогла набрать очки в гостевой игре с со «Спартаком-2», хотя и открыла счет. Москвичи нарастили отрыв от зоны вылета до шести очков, оставив там томичей.
"Сибирь" и «Шинник» претендуют на место в заветной четверке, однако борьбы не получилось. Хозяева добыли разгромную победу (3:0). Все мячи забил Максим Житнев.
Протокол игры
Спартак-2 14' Пугин Алексей (0:1)
(1:1) Пантелеев Владислав 25'
(2:1) Сакала Фэшн 41'
Максименко Александр Владимирович • Ломовицкий Александр 86' • Мамин Артём • Сокол Артём • Хомуха Иван • Сакала Фэшн • Полубояринов Данил 84' (Щербаков Константин (84') • Тюнин Николай • Пантелеев Владислав • Нимели Силванус 77' (Sergei Jeremenko (77') • Руденко Александр Александрович 89' (Давыдов Денис (89')
Запасные: Леонтьев Игорь • Терёшкин Владислав • Лихачёв Александр • Рудковский Егор • Красильниченко Олег • Миронов Леонид
Мелихов Александр • Микуцкис Томас • Иванов Андрей Геннадьевич 90' • Пульич Анте • Павленко Александр 63' (Казаев Ян (63') • Мануйлов Роман 61' (Сасин Дмитрий (61') • Макурин Антон 74' (Абдулавов Исламнур (74') • Кухарчук Илья • Померко Алексей • Пугин Алексей 46' (Кудряшов Павел (46') • Саная Анзор
Запасные: Петраков Юрий • Деобальд Павел • Алейников Василий • Шафинский Юрий • Гирдвайнис Эдвинас • Кузьмичёв Илья
11 апреля.
Протокол игры
Сибирь
Шинник
(1:0) Житнев Максим 26'
(2:0) Житнев Максим 27'
(3:0) Житнев Максим 65'
Цыган Николай • Цховребов Валерий • Чеботару Евгений • Аравин Алексей • Полюткин Антон • Ларенц Вячеслав 81' (Андреев Максим (81') • Дегтярёв Александр 46' (Коржунов Артём (46' • Азаров Владимир 71') • Дудолев Артём • Парфинович Роман • Беляев Роман 63' (Гладышев Алексей (63') • Житнев Максим
Запасные: Киселёв Максим Вадимович • Кушнирук Антон
Антипин Станислав • Ятченко Евгений • Чистяков Дмитрий 57' (Самойлов Дмитрий (57') • Жестоков Максим • Земсков Михаил 70' (Кагермазов Сослан (70') • Камилов Владислав 57' (Магадиев Денис (57') • Безлихотнов Никита 85' (Поляков Максим (85') • Дроздов Никита • Щадин Артём • Нарылков Сергей • Булия Эдуард
Запасные: Евсеев Павел • Лях Андрей • Яшин Дмитрий Владимирович
11 апреля.