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Первые игры открытого турнира по футболу состоялись в Сосенском
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Первые игры открытого турнира по футболу состоялись в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Ряд игр состоялся 7 и 8 апреля в рамках Открытой футбольной лиги поселения Сосенское.
— Во время турнира на поле встретились 14 команд из муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов в возрастной категории от 18 до 35 лет. Один матч, между футбольным клубом «Алмаз» и ФК «Марушкинское», пришлось перенести. В дальнейшем планируется провести встречи между четырьмя командами в возрастной категории от 35 лет, — отметил сотрудник Сосенского центра спорта.
Добавим, что в ближайшее время будет опубликована информация о следующих играх Открытой футбольной лиги.
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