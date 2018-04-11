Первые игры открытого турнира по футболу состоялись в Сосенском

Ряд игр состоялся 7 и 8 апреля в рамках Открытой футбольной лиги поселения Сосенское.

— Во время турнира на поле встретились 14 команд из муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов в возрастной категории от 18 до 35 лет. Один матч, между футбольным клубом «Алмаз» и ФК «Марушкинское», пришлось перенести. В дальнейшем планируется провести встречи между четырьмя командами в возрастной категории от 35 лет, — отметил сотрудник Сосенского центра спорта.

Добавим, что в ближайшее время будет опубликована информация о следующих играх Открытой футбольной лиги.