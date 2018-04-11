Москвичке поменяли миллион рублей на шуточные евро

В помещении обменного пункта москвичке подсунули купюры из «банка приколов», когда она решила воспользоваться помощью незнакомца при обмене миллиона рублей на евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на московских правоохранителей.

Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу, чтобы обменять миллион рублей на евро. Там к ней подошел мужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег

— полиция Москвы.

Женщина рассказала правоохранителям, что она передала незнакомцу паспорт и деньги, которые он при ней пересчитал и положил в лоток для обмена. После этого он вышел из кассы.

Когда женщина пересчитывала полученные в обмен на рубли купюры, она обнаружила, что держит в руках пачку шуточных денег из «банка приколов». После этого обманутая москвичка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Если шутника найдут, он всерьез рискует очутиться за решеткой на срок до шести лет.