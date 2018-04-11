Дорогами Крыма: поезд Победы прибыл в Керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В День освобождения Керчи от фашистских захватчиков на привокзальную площадь города прибыл «Поезд Победы». Его встречали сотни горожан, сообщил на своей странице в Facebook глава местной администрации Сергей Бороздин

"Его «победные» гудки — как напоминание нам, ныне живущим, о великом подвиге и героизме наших отцов, дедов и прадедов, — подчеркнул Бороздин. — Люди, в особенности дети, буквально облепили уникальный состав, прибывший в Керчь. Поезд укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, а также крытым вагоном-теплушкой, где расположился передвижной музей".

Встреча поезда Победы в Керчи

Бороздин выразил особые слова благодарности ветеранам, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны. «Они наша гордость и пример для подражания! — подчеркнул он. — В годы Великой Отечественной войны на нашей земле шли ожесточенные бои. Но врагу не удалось сломить Керчь. Сегодня мы вспоминаем тех, кто так и не вернулся домой с полей сражений, кто отдал жизнь за нашу свободу, тех, благодаря кому мы живем под мирным небом».

Ветераны на встрече поезда Победы в Керчи

В День освобождения в городе-герое прошел памятный митинг, в ходе которого со сцены прозвучали песни о войне и мужестве советских солдат. Кроме того, гостям праздника представили театрализованную вокально-хореографическую постановку в исполнении солистов и крымских творческих коллективов.

Встреча поезда Победы в Керчи

На привокзальной площади организовали «Солдатский привал» — все желающие смогли отведать солдатской каши и угоститься горячим чаем.

Встреча поезда Победы в Керчи