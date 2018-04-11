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Московские шпажисты и подмосковные шпажистки — чемпионы России по фехтованию
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Московские шпажисты и подмосковные шпажистки — чемпионы России по фехтованию 

Чемпионат.com 1 час назад
Первая сборная Москвы победила в командном турнире шпажистов на чемпионате России по фехтованию в Смоленске. В финале Никита Глазков, Алан Фардзинов, Сергей Бида и Вадим Анохин победили соперников из Московской области. Бронзу завоевали шпажисты из второй московской команды.
В женский соревнованиях первенствовали шпажистки из Московской области. В финале Анастасия Балягина, Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская взяли верх над москвичками Виолеттой Колобовой, Ольгой Кочневой, Екатериной Исаковой и Айзанат Муртазаевой. Третьими стали спортсменки из Самарской области.
Фехтование. Чемпионат России. Смоленск
Мужчины. Шпага. Командные соревнования 1. Москва-1 (Никита Глазков, Алан Фардзинов, Сергей Бида, Вадим Анохин). 2. Московская область (Иван Лимарев, Сергей Ходос, Антон Глебко, Игорь Коровин). 3. Москва-2 (Георгий Буянов, Дмитрий Гусев, Чжан-Шан Лю, Сергей Гребенников).
Женщины. Шпага. Командные соревнования 1. Московская область (Анастасия Балягина, Татьяна Андрюшина, Анастасия Солдатова, Кристина Ясинская). 2. Москва (Виолетта Колобова, Ольга Кочнева, Екатерина Исакова, Айзанат Муртазаева). 3. Самарская область (Влада Власова, Алена Комарова, Ирина Охотникова, Виолетта Храпина).
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