В Италии у партий не получается договориться о создании правящей коалиции

В Италии мало кто верит, что начинающийся в четверг второй раунд политических консультаций, проводимых президентом Серджо Маттереллой с целью выяснения возможностей для формирования правительства, даст положительный результат.

Причина тому, отмечают местные обозреватели, условия, выдвигаемые претендентами на руководство страной из числа формальных победителей политических выборов 4 марта, которые не позволяют создать между ними коалицию, способную обеспечить необходимое большинство в парламенте.

Речь идёт о правоцентристах в составе партий «Лига», «Вперёд, Италия», «Братья Италии», а также «Движения 5 звёзд». Дело в том, что, как отмечает Il Fatto Quotidiano, лидер «лигистов» Маттео Сальвини хотел бы создать правительство с «пятизвёздочниками», но их политический руководитель Луиджи Ди Майо не хочет иметь дел с Сильвио Берлускони

Тот, в свою очередь, поглядывает в сторону Демпартии, сотрудничество с которой, однако, решительно отрицают как «Лига», так и «Братья Италии». Сами же демократы, несмотря на раздающиеся в их рядах отдельные призывы к диалогу с Д5З, настроены в целом оппозиционно и не хотят слышать о каком-либо взаимодействии с потенциальным правительством, если во главе него будет стоять Сальвини или Ди Майо. Это лишает последнего возможности разыграть правительственную партию с Демпартией, если не получится убедить «Лигу» выступить отдельно от правоцентристской коалиции.

«Контакты между партиями не имели успеха, недоверие и напряжение между ними беспокоят главу государства», — пишет Corriere della Sera . Однако, замечает La Repubblica, «время и терпение истекают».

Поэтому, считает Il Fatto Quotidiano, не исключено, что Маттарелла попытается в ходе предстоящих консультаций оказать давление на их участников, назначив кого-то на исполнение «предварительного поручения» по поиску условий для создания в парламенте большинства, которого «пока не существует даже в самых оптимистичных прогнозах».

Такого развития сценария, отмечает издание, опасается как Сальвини, так и Ди Майо, так как оба не хотят «закончить также, как Пьер Луиджи Берсани»: в марте 2013 году национальному секретарю Демпартии, которая не смогла добиться необходимого большинства на парламентских выборах, тогда не удалось заручиться поддержкой других партий для создания коалиции, что в дальнейшем привело к потере им влияния среди демократов и уходу с поста лидера.

«Перед лицом подобной угрозы, — говорится в статье, — партии, возможно, начнут больше сотрудничать».

Между тем Il Giornale указывает на то, что в палате депутатов парламента «много говорят о появлении „третьего человека“, нейтральной фигуры, которая поможет договорится „лигистам“ и „пятизвёздочникам“ с участием (партии) „Вперёд, Италия“ или без неё».