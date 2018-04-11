Нижегородские студенты победили на всероссийской олимпиаде по оториноларингологии

Лучший результат по эндоскопии полости носа показала сборная ПИМУ на всероссийской олимпиаде по оториноларингологии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.

Всероссийская студенческая олимпиада по оториноларингологии состоялась 5-6 апреля 2018 года на базе Сеченовского университета в Москве. Конкурс состоял из двух этапов — отборочного и финального.