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Нижегородские студенты победили на всероссийской олимпиаде по оториноларингологии
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Нижегородские студенты победили на всероссийской олимпиаде по оториноларингологии 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Лучший результат по эндоскопии полости носа показала сборная ПИМУ на всероссийской олимпиаде по оториноларингологии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
Всероссийская студенческая олимпиада по оториноларингологии состоялась 5-6 апреля 2018 года на базе Сеченовского университета в Москве. Конкурс состоял из двух этапов — отборочного и финального.
Сборная студентов Приволжского медуниверситета (Артём Слепанов — капитан, Динара Аляутдинова, Андрей Грибов) по итогам отборочного этапа стала лучшей в конкурсе «Эндоскопическое исследование полости носа», а также показала высокие результаты в теоретических конкурсах.
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