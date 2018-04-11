Евгений Ловчев: Смотринами для Головина станет ЧМ, а не матч с «Арсеналом»

«Рома» сотворила чудо. Мало кто верил, что ей удастся отыграться. При всем уважении, сегодняшняя «Рома» не ровня «Барселоне». Но суть в том, что итальянский чемпионат все равно входит в топ-5 Европы. Команда, идущая в верхней части турнирной таблицы в таком чемпионате, не может быть слабой. В «Роме» есть классные футболисты, и главное — есть Джеко. Он забил в первом матче, раскачал оборону «Барсы» во втором. Именно гол Джеко в Барселоне оставил шанс римлянам. Да, произошло чудо, но таких чудес в европейском футболе мы видим много.

Меня просят провести аналогию с матчем ЦСКА — «Арсенал». У армейцев нет своего Джеко и нет такого атакующего потенциала. Чуда на подобие римского от ЦСКА ждать не стоит.

Уровень нашего чемпионата не позволяет игрокам проводить каждый матч на пределе, не позволяет расти. Уехал в Англию Муса — вернулся. Уехал Думбия — где-то затерялся. И, кстати, Муса вернулся из Англии в не очень хорошем состоянии. Большой продуктивности от него нет. Его вернули, чтобы помог молодым помочь заиграть.

Такие вещи часто случаются. Футбол — игра творческая, но нервная. Матч с «Динамо» сложился неудачно, ЦСКА потерял очень важные три очка, из-за этого отстал в чемпионской гонке. Муса был раздосадован, не пожал руку тренеру при уходе на замену, а Гончаренко не сдержался.

Помните финал Кубка России в Ярославле в 2011 году? Тогда тоже произошел конфликт Дзагоева со Слуцким во время замены. Все бывает. В этой ситуации должен проявить мудрость тренер. И этот эпизод может пойти команде даже на пользу. После такого футболисты выходят на поле с одной мыслью — доказать, что тренер ошибается.

Головин на сегодня самый перспективный молодой футболист в России. Наверное, он мог бы заиграть в хорошем европейском клубе. Я делаю акцент на слове «наверное». Он красиво забил в Лондоне, но на гол не очень обращают внимание, когда твоя команда проигрывает со счетом 1:4. Но то, что Головин играет в современный, быстрый футбол, смело берет игру на себя, это у него не отнимешь. Много писали об интересе к нему «Арсенала» и лично Арсена Венгера . Если это так, то, думаю, смотрины в «Арсенале» он давно прошел, в клубе о Головине имеют полную информацию. Поэтому не завтрашний матч в «Арсеналом» станет для него смотринами, а чемпионат мира. Саше надо абстрагироваться от этих разговоров, просто выйти и сыграть, как он умеет.

Матч 1/4 финала лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» состоится завтра на «ВЭБ-Арене». Начало в 22.05.

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По материалам: www.sovsport.ru