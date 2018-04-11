Мудранов и Кузютина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо 

ТАСС, 11 апреля. Олимпийский чемпион 2016 года Беслан Мудранов и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро Наталья Кузютина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо, который пройдет в Израиле. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации дзюдо России.
Помимо Мудранова (весовая категория до 60 кг) в состав мужской команды вошли Ислам Яшуев (до 60 кг), Якуб Шамилов (до 66 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Кирилл Денисов, Нияз Билалов (оба — до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).
Кузютина выступает в весовой категории до 52 кг. Также у женщин в составе российской команды на чемпионате Европы примут участие Ирина Долгова (до 48 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе — до 57 кг), Дарья Давыдова, Екатерина Валькова (обе — до 63 кг), Анастасия Дмитриева, Александра Бабинцева (обе — до 78 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).
Чемпионат Европы пройдет 26-28 апреля в Тель-Авиве.