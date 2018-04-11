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Объявлен состав сборной России на ЧЕ по дзюдо в Израиле
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Объявлен состав сборной России на ЧЕ по дзюдо в Израиле 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав команды для участия в чемпионате Европы, который пройдёт Тель-Авиве (Израиль) с 26 по 28 апреля.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль. 26-28 апреля Состав сборной России Мужчины: Беслан Мудранов, Ислам Яшуев (до 60 кг), Якуб Шамилов (до 66 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Кирилл Денисов, Нияз Билалов (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг);Женщины: Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (до 57 кг), Дарья Давыдова, Екатерина Валькова (до 63 кг), Анастасия Дмитриева, Александра Бабинцева (до 78 кг), Ксения Чибисова (свыше 78 кг).
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