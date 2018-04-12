Турнир по баскетболу состоится в районе Южнопортовый

Открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню космонавтики, состоится сегодня в спортивном зале корпуса «Пролетарка» школы № 1274 имени В. В. Маяковского.

Соревнования рассчитаны на участников до 18 лет.

— Для участия в соревнованиях не потребуется предварительная регистрация (она пройдет на месте соревнований), а также какая-либо специальная подготовка, — сообщил старший инструктор-методист центра физической культуры и спорта Юго-Восточного округа Максим Алексеев

Юных баскетболистов будут ждать к 16.00 в спортивном зале учебного корпуса «Пролетарка» по адресу: улица Крутицкий Вал, дом 5.