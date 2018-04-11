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На Вологодчине назвали лучшую медсестру врача общей практики
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На Вологодчине назвали лучшую медсестру врача общей практики 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Конкурс профмастерства собрал претенденток со всей области. В финал соревнования вышли шесть победительниц отборочных туров. Это медсестры из Вологды, Череповца, Грязовца, Бабаево. Обязательное условие участия в конкурсе — стаж практической работы не менее 5 лет.
Конкурсантки отвечали на блиц-опрос «Эрудит», прошли испытания под названием «Не навреди!», «Все на диспансеризацию!», SOS, «Я прививок не боюсь». Медсестры показали также домашние задания на тему «Этот добрый старый мультик».
В результате первое место досталось Анне Кабановой — медицинской сестре врача общей практики Вологодской городской больницы № 2. Она получила диплом Губернатора области 1 степени и денежную премию в размере 30 000 рублей. Второе место и Диплом Губернатора области 2 степени, а также денежную премию в размере 20 000 рублей получила Юлия Реутова, медицинская сестра врача общей практики Грязовецкой центральной районной больницы. Третье место третье место — у Елены Метелкиной, медицинской сестры Вологодской городской поликлиники № 2.
Соревнование профмастерства проводится ежегодно в преддверии Международного дня медицинских сестер.
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