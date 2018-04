Magic: The Gathering — «Доминария»

Wizards of the Coast является не только главным популяризатором «настолок» с 1990 года, но и создателем наиболее известной коллекционной карточной игры в мире — Magic: The Gathering. В этом году у нее будет 25-летний юбилей, в честь которого компания подготовила специальный выпуск, два набора к которому оказались в нашей редакции. Добро пожаловать в «Доминарию»!

Ее особенность, по словам ведущего дизайнера Марка Розуотера, заключается в возврате к истокам проекта, который заметен невооруженным взглядом. Тут вам и перепечатки известнейших звездных карт, скажем Боевого Вождя Гоблинов, и отсылки в виде, например, артефакта Моск, что понравится желающим познакомиться лицом к лицу с историей Magic: The Gathering.

«Доминария изображает мир, в котором настоящее определяется прошлым», — так охарактеризовал Розуотер концепцию свежего комплекта Magic: The Gathering. Так что ветераны ККИ будут безмерно счастливы, ведь им встретится масса пасхалок. Каких? О, господа, не откажите себе в удовольствии самим найти их.

Им же (ветеранам) понравится возвращение усилителя. Принципы этой механики не изменились: оплачивайте дополнительную стоимость при разыгрывании, чтобы получить дополнительные эффекты или усилить существо. Неигравшие в Magic знайте: усилитель весьма полезен в определенных колодах.

Например, если упор делается на магию, то усилитель позволяет не только придать, скажем, мгновенному заклинанию дополнительный эффект, а вообще изменить первоначальное свойство. В случае же, если речь про перманенты, то важно очень хорошо знать возможности ваших карт. Потенциал части из них может быть и вовсе не раскрыт, если перманент не получил Усилитель, когда его разыгрывали как заклинание.

Помимо усилителя, «Доминария» введет разновидность карт, которые называются исторические. Они представляют собой как артефакты и легендарки, так и новейший тип чар: Саги.

Сага состоит из нескольких частей, включить которые в игру сразу не получится: они внедряются постепенно. Те, кто смогут «рассказать» сагу до конца, получат мощнейший эффект, способный переломить ход сражения. Подробности рассказывать не будем, но поверьте — механика занятнейшая.

Несмотря на кажущиеся сложными механики, «Доминария» — не только для уже знакомых с Magic. Это также отличная возможность новичкам присоединиться к сообществу игроков! Благо, пощупать все нововведения позволяют специальные наборы карт, каждый из которых основан на Planeswalker и строящейся вокруг его возможностей 59-карточной колоде. Каждая колода уже сбалансирована и готова к игре. В качестве приятного бонуса прилагаются два бустера по 15 карт в каждом — с их помощью можно усилить уже собранные колоды.

