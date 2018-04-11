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Дмитрий Аленичев: «Енисей» — сильный раздражитель для всех без исключения
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Дмитрий Аленичев: «Енисей» — сильный раздражитель для всех без исключения 

Советский спорт 1 час назад
«Тяжелейшая игра, очень рад, что всё-таки дожали соперников в конце, пусть и с пенальти, забили победный гол. По игре, считаю, что всё-таки не хватало, может, свежести. Это было связано и с перелётом из Владивостока, и со сменой покрытия, поскольку во Владивостоке было естественное поле, а здесь у нас газон искусственный. Может быть, из-за этого у нас сегодня не получалась игра в атаке.
»Енисей» вырвал победу в матче с «Олимпийцем»
Рад, что перестановки, которые мы сделали в перерыве, я имею в виду, выпустили второго нападающего Сашу Кутьина, принесли свои плоды. Он сумел доказать своё мастерство, всё-таки он мастер, мастер с большой буквы, который может выручать команду. Вот как раз Кутьин выручил нас, но самое главное, что мы добились трёх очков.
Рад, что болельщики всё ещё нас поддерживают, как и всегда. Благодаря ребятам такой тяжелейший матч вырвали. И уверен, что все последующие шесть игр будут такими же тяжелейшими. Мы, как я уже неоднократно говорил, очень сильные раздражители для всех команд, для всех без исключения. И сегодня ещё раз убедились, что на нас настраиваются с максимальной самоотдачей", — сказал специалист.
На данный момент «Енисей» занимает 1-е место в таблице ФНЛ, набрав 71 очко.
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